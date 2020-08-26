СМИ составили список самых богатых жён российских чиновников

Следом идут супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с доходов 480 миллионов рублей, что в три раза больше показателя 2018 года; жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка, которая задекларировала 235,9 миллиона рублей и превысила доход мужа в 16 раз. Также в рейтинге находится ещё одна супруга сотрудника «Ростеха» Василия Бровко Тина Канделаки, которая заработала 168 миллионов рублей. Предпоследнее место досталось Ирине Петровой — жене депутата от «Единой России» Сергея Петрова. Её доход, напротив, упал в три раза — с 470 до 153 миллионов рублей. Юлия Васильева закрывает топ-10 богатейших жён. Она является супругой сенатора от Ивановской области Валения Васильева. В 2019 году её доход составил 148 миллионов рублей.