СМИ составили список самых богатых жён российских чиновников

Posted 26 августа 2020, 11:01
Published 26 августа 2020, 11:01
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
На основании декларации должностных лиц федерального уровня, издание составило топ-10 самых богатых жён. Первое место в рейтинге занимает супруга главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Её доход за прошлый год составил 1,49 миллиарда рублей. Сам Чемезов должил о 403 миллионах рублей. Для сравнения, в 2018 году Игнатова декларировала 181 миллион рублей, что в восемь раз нынешнего показателя. Как сообщили сетевому изданию в пресс-службе «Ростеха», рост доходов связан с продажей недвижимости и доли в ООО «Лаборатория Умного вождения».
На второй строчке расположилась жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга Богомаз с доходом 1,38 миллиарда рублей. Как отмечает издание, супруг заработал почти в 280 раз меньше — 4,9 миллиона рублей.
Следом идёт жена депутата Госдумы от коммунистической партии Александра Некрасова Елена Некрасова с доходом в 676 миллионов рублей. Она управляет активами семейного строительного бизнеса «Лидер Групп».
Алла Саблина, супруга также депутата Госдумы от Единой России, задекларировала доход, а 629 миллионов рублей и заняла четвёртое место. Саблина — председатель совета директоров группы компаний РОТА. Кроме того, компания претендует на выкуп остатка акций «Совхоза им. Ленина» у экс-кандидата в президенты России, коммуниста Павла Грудинина.
Пятое место досталось жене сенатора Юрия Воровьёва и матери губернатора Московской области Андрея Воровьёва. Людмила Воробьёва за год увеличила свои доходы на 395 миллионов, что составило 535 миллионов рублей.
Следом идут супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с доходов 480 миллионов рублей, что в три раза больше показателя 2018 года; жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка, которая задекларировала 235,9 миллиона рублей и превысила доход мужа в 16 раз. Также в рейтинге находится ещё одна супруга сотрудника «Ростеха» Василия Бровко Тина Канделаки, которая заработала 168 миллионов рублей. Предпоследнее место досталось Ирине Петровой — жене депутата от «Единой России» Сергея Петрова. Её доход, напротив, упал в три раза — с 470 до 153 миллионов рублей. Юлия Васильева закрывает топ-10 богатейших жён. Она является супругой сенатора от Ивановской области Валения Васильева. В 2019 году её доход составил 148 миллионов рублей.
Издание также отмечает, что правительство Мишустина суммарно превысило заработок состава при Медведеве на 200 миллионов рублей, что составляет два миллиарда рублей. Депутаты Госдумы в общем задекларировали 10 миллиардов рублей — на 800 миллионов больше предыдущего года.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров также отчитался о доходах. В 2019 году его заработок увеличился на три миллиона и составил семь миллионов рублей. В собственности главы республики по-прежнему находятся жилой дом площадью 82,5 квадратных метра, земельный участок на 913 квадратных метра, а также служебная дача площадью 557 квадратных метра, квартира в пользовании на 79,9 квадратов и гараж. Выросли доходы и у жены Хабирова Каринэ — с 242,5 тысяч рублей до 905,3 тысячи рублей.