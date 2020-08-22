В Башкирии в этом году откроют еще две полилингвальные гимназии

Напомним, к 2024 году в Башкирии планируется создать 14 полилингвальных школ. Все школы, которые будут вести образовательный процесс на нескольких языках, будут сотрудничать с базовой площадкой — уфимской школой № 44. В число полилингвальных школ попали уфимские школы № 44 и № 162, школа № 23 в Стерлитамаке, Усмангалинский филиал школы № 2 в селе Инзер (Белорецкий район), полилингвальная школа-интернат в Нефтекамске, строящиеся школы в Учалах, селе Аскарово (Абзелиловский район), Ишимбае, Туймазах, Уфе, Дюртюлях, гимназии интернатного типа в Сибае и Кумертау, а также лицей-интернат в Дуванском районе.