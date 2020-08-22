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Posted 22 августа 2020, 05:22

Published 22 августа 2020, 05:22

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии в этом году откроют еще две полилингвальные гимназии

В Башкирии в этом году откроют еще две полилингвальные гимназии

22 августа 2020, 05:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Две такие гимназии уже работают в Уфе на базе школ № 44 и № 162.

В этом году открывают двери еще две полилингвальных гимназии — в Нефтекамске и Стерлитамаке, причем в Нефтекамске — с углубленным изучением татарского языка, это, по словам Радия Хабирова, очень важно.

— Эти полилингвальные гимназии формируют высокообразованных, разносторонних молодых людей, которые в будущем могут стать гордостью нашей республики — это касается всех наших школподчеркнул глава региона на республиканском августовском совещании по образованию

Напомним, к 2024 году в Башкирии планируется создать 14 полилингвальных школ. Все школы, которые будут вести образовательный процесс на нескольких языках, будут сотрудничать с базовой площадкой — уфимской школой № 44. В число полилингвальных школ попали уфимские школы № 44 и № 162, школа № 23 в Стерлитамаке, Усмангалинский филиал школы № 2 в селе Инзер (Белорецкий район), полилингвальная школа-интернат в Нефтекамске, строящиеся школы в Учалах, селе Аскарово (Абзелиловский район), Ишимбае, Туймазах, Уфе, Дюртюлях, гимназии интернатного типа в Сибае и Кумертау, а также лицей-интернат в Дуванском районе.

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