В Башкирии планируется построить 250 придорожных кафе и мотелей

Posted 21 августа 2020, 11:26
Published 21 августа 2020, 11:26
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В рамках инвестсабантуя «Зауралье-2020» глава Госкомторговли Алексей Гусев заявил, что в планы республики входит строительство и реконструкция 250 станций придорожного сервиса.
Наш регион имеет уникальное географическое положение, у нас проходят две федеральные трассы. Соответственно, привлечение транзитного транспорта будет способствовать увеличению торговли. Плюс туризм, сказал Гусев.
Также он добавил, что в данное время в Башкирии придорожный сервис насчитывает 1,1 тысячи объектов. Для комфортного передвижения по республике с учётом расположения уже имеющихся пунктов, необходимо построить ещё 250 придорожных кафе и мотелей. В качестве проблем Гусев отметил «подбор нужно земельного участка, низкая скорость решения земельных вопросов и пока еще недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие». Глава Госкомконтроля также предложил привлекать не только местные заинтересованные лица.
Нужно начинать активно пиарить, продвигать эту историю не только для республиканских, но и для федеральных игроков, заявил Алексей Гусев.
Напомним, ранее в правительстве республики обсудили вопрос организации придорожного сервиса. Власти планируют предложить владельцам оформить придорожные кафе в едином стиле. Важность этого отметил вице-премьер Андрей Назаров особенно в преддверии международных мероприятий, о которых говорилось выше.