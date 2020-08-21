В Башкирии планируется построить 250 придорожных кафе и мотелей

Также он добавил, что в данное время в Башкирии придорожный сервис насчитывает 1,1 тысячи объектов. Для комфортного передвижения по республике с учётом расположения уже имеющихся пунктов, необходимо построить ещё 250 придорожных кафе и мотелей. В качестве проблем Гусев отметил «подбор нужно земельного участка, низкая скорость решения земельных вопросов и пока еще недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие». Глава Госкомконтроля также предложил привлекать не только местные заинтересованные лица.