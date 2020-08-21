mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2020, 11:26

Published 21 августа 2020, 11:26

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии планируется построить 250 придорожных кафе и мотелей

21 августа 2020, 11:26
В связи с проведением международных конгресса «Апимондия» и фестиваля «Фольклориада» в Башкортостане планируется строительство 250 придорожных сервисов, сообщает издание «Башинформ».

В рамках инвестсабантуя «Зауралье-2020» глава Госкомторговли Алексей Гусев заявил, что в планы республики входит строительство и реконструкция 250 станций придорожного сервиса.

Наш регион имеет уникальное географическое положение, у нас проходят две федеральные трассы. Соответственно, привлечение транзитного транспорта будет способствовать увеличению торговли. Плюс туризм, сказал Гусев.

Также он добавил, что в данное время в Башкирии придорожный сервис насчитывает 1,1 тысячи объектов. Для комфортного передвижения по республике с учётом расположения уже имеющихся пунктов, необходимо построить ещё 250 придорожных кафе и мотелей. В качестве проблем Гусев отметил «подбор нужно земельного участка, низкая скорость решения земельных вопросов и пока еще недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие». Глава Госкомконтроля также предложил привлекать не только местные заинтересованные лица.

Нужно начинать активно пиарить, продвигать эту историю не только для республиканских, но и для федеральных игроков, заявил Алексей Гусев.

Напомним, ранее в правительстве республики обсудили вопрос организации придорожного сервиса. Власти планируют предложить владельцам оформить придорожные кафе в едином стиле. Важность этого отметил вице-премьер Андрей Назаров особенно в преддверии международных мероприятий, о которых говорилось выше.

#Общество#Новости#Башкирия#Строительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика