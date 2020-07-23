«Я по-прежнему прошу»: Радий Хабиров отчитался о ликвидации лесных пожаров

Posted 23 июля 2020, 09:16
Published 23 июля 2020, 09:16
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях проинформировал, что в регионе ликвидированы все лесные пожары в Бурзянском и Белорецком районах. К настоящему моменту, по данным главы, действующих очагов нет.
– Особо отличившихся обязательно наградим. Но лето продолжается, будут и солнечные дни еще, и я по-прежнему прошу всех: не жгите костры, берегите наши уникальные леса и берегите себя, – отметил Хабиров.
Данные руководитель региона предоставил по состоянию на вечер 22 июля. Хабиров отметил, что тушению сильно помогла погода. Она поблагодарил все, кто помог и не дал стихии нанести серьезный урон.
Напомним, сегодня глава Белорецкого района также сообщил, что пожар в районе полностью потушен. Он также рассказал о трагедии, которая унесла жизнь одного из волонтеров. Андрей Иванюта выразил соболезнования, сообщив, что в муниципалитете приняли все меры, чтобы проводить мужчину достойно в последний путь.
В администрации Серменевского сельского поселения Медиакорсети сообщили, что в настоящее время небольшие очаги стихии наблюдаются у сел Шигаево, Узян, однако на помощь волонтерам и спасателям пришли дожди, не прекращающиеся со вчерашнего вечера. Крупные очаги возгорания потушены.