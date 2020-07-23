«Я по-прежнему прошу»: Радий Хабиров отчитался о ликвидации лесных пожаров

Напомним, сегодня глава Белорецкого района также сообщил, что пожар в районе полностью потушен. Он также рассказал о трагедии, которая унесла жизнь одного из волонтеров. Андрей Иванюта выразил соболезнования, сообщив, что в муниципалитете приняли все меры, чтобы проводить мужчину достойно в последний путь.