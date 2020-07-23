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Posted 23 июля 2020, 09:16

Published 23 июля 2020, 09:16

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

«Я по-прежнему прошу»: Радий Хабиров отчитался о ликвидации лесных пожаров

«Я по-прежнему прошу»: Радий Хабиров отчитался о ликвидации лесных пожаров

23 июля 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Башкирии обратился к жителям республики на странице в социальных сетях.

Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях проинформировал, что в регионе ликвидированы все лесные пожары в Бурзянском и Белорецком районах. К настоящему моменту, по данным главы, действующих очагов нет.

– Особо отличившихся обязательно наградим. Но лето продолжается, будут и солнечные дни еще, и я по-прежнему прошу всех: не жгите костры, берегите наши уникальные леса и берегите себя, – отметил Хабиров.

Данные руководитель региона предоставил по состоянию на вечер 22 июля. Хабиров отметил, что тушению сильно помогла погода. Она поблагодарил все, кто помог и не дал стихии нанести серьезный урон.

Напомним, сегодня глава Белорецкого района также сообщил, что пожар в районе полностью потушен. Он также рассказал о трагедии, которая унесла жизнь одного из волонтеров. Андрей Иванюта выразил соболезнования, сообщив, что в муниципалитете приняли все меры, чтобы проводить мужчину достойно в последний путь.

В администрации Серменевского сельского поселения Медиакорсети сообщили, что в настоящее время небольшие очаги стихии наблюдаются у сел Шигаево, Узян, однако на помощь волонтерам и спасателям пришли дожди, не прекращающиеся со вчерашнего вечера. Крупные очаги возгорания потушены.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Отопление
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