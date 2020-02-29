Госжилнадзор РБ проверяет завышенные корректировки по отоплению: первые итоги

Завершен первый этап проверки доначислений по 494 домам — 148 домов по Башкирии и 70 в Уфе. Об этом сообщает АиФ-Уфа со ссылкой на руководителя Госжилнадзора РБ Ильдара Шафикова.

Проверка выявила, что размеры корректировок со стороны БашРТС рассчитаны в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета, полученными от управляющих компаний. При этом в ряде случаев «вызывает сомнения корректность работы общедомовых приборов учета либо правильность переданных показаний». По таким случаям госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору совместно с ресурсоснабжающей компанией проведут дополнительную проверку, учитывая архивные данные и показания прошлых лет.

По словам Ильдара Шафикова, по итогам 2020 года в 2021 году никаких дополнительных корректировок платы за отопление не предусмотрено.

Напомним, волна дополнительных начислений за услуги отопления, предоставленные жителям региона компанией «БашРТС», составила более 60 млн руб. Потребители в шоке от «долгов» и называют их взятыми с потолка — порой это немаленькие суммы, превышающие 10-15 тыс. руб. (пока рекорд, названный в соцсетях, — 41 тыс. руб.).