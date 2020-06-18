Из-за рассеянности жителя Уфы от запаха газа страдал весь дом

По информации спасателей, сообщение о сильном запахе газа в жилом доме на улице Свободы поступило 17 июня около 23:30. Местные жители предполагали, откуда идет запах, но в квартире никто не открывал.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, жильцы дома уже эвакуировались самостоятельно, бригаде оставалось только отключить газоснабжение. Владелец открыл дверь сам, так что спасателям не пришлось ее взламывать.