В МЧС Башкирии предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе

Posted 21 июля 2020, 04:34
Published 21 июля 2020, 04:34
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
МЧС по Башкирии сообщает, что в республике 21 июля в течение дня ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируется, что в регионе будет гроза, дождь, ливни и усиленный шквалистый ветер.
Предварительно известно, что скорость ветра достигнет 3-8 м/с, при грозе обещают шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью останется в районе 13-18°, днем 24-29°, по югу до 34°.
Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.