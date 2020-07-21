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Posted 21 июля 2020, 04:34

Published 21 июля 2020, 04:34

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В МЧС Башкирии предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе

В МЧС Башкирии предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе

21 июля 2020, 04:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Республиканские спасатели предупреждают, что в течение дня могут быть опасные явления. Прогноз с предупреждением дали со ссылкой на Башгидрометцентр.

МЧС по Башкирии сообщает, что в республике 21 июля в течение дня ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируется, что в регионе будет гроза, дождь, ливни и усиленный шквалистый ветер.

Предварительно известно, что скорость ветра достигнет 3-8 м/с, при грозе обещают шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью останется в районе 13-18°, днем 24-29°, по югу до 34°.

Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Погода#Штормовое предупреждение
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