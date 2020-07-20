В Уфе активистка подала заявление о пропаже мэра Уфы Ульфата Мустафина

Напомним, ситуация вокруг дома на Руставели,5 стала известной после того, как его жители встали перед городской администрацией на колени с просьбой к сити-менеджеру Ульфату Мустафину поговорить с ними. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.