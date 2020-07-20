В Уфе активистка подала заявление о пропаже мэра Уфы Ульфата Мустафина

Posted 20 июля 2020, 08:53
Published 20 июля 2020, 08:53
Modified 17 октября 2022, 20:41
Updated 17 октября 2022, 20:41
Информацию о том, что Ульфат Мустафин, по мнению общественницы, пропал, сообщили журналисты ProUfu.ru. В своем заявлении Яковлева указала, что обеспокоена отсутствием мэра.
Женщина написала, что в последний раз видела руководителя администрации на открытии городского фонтана «Танцующие журавли», после мэр перестал читать ее сообщения и не назначает личный прием. Жительница аварийного дома на Шота Руставели сообщила, что беспокоится за жизнь и здоровье Мустафина.
Полицейские, передают журналисты, в ответ на заявление уточнили у нее, не состоит ли Яковлева на каком-нибудь учете.
Напомним, ситуация вокруг дома на Руставели,5 стала известной после того, как его жители встали перед городской администрацией на колени с просьбой к сити-менеджеру Ульфату Мустафину поговорить с ними. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.
До обращения с заявлением в полицию активистка так и не дождавшись встречи с главой Уфы Ульфатом Мустафиным и диалога с руководителем республики Радием Хабировым, выступила с серией одиночных пикетов у Кремля.