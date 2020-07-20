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Posted 20 июля 2020, 08:53

Published 20 июля 2020, 08:53

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

В Уфе активистка подала заявление о пропаже мэра Уфы Ульфата Мустафина

В Уфе активистка подала заявление о пропаже мэра Уфы Ульфата Мустафина

20 июля 2020, 08:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На розыск уфимского мэра подала общественница Алла Яковлева, которая защищает интересы дома на Шота Руставели, 5.

Информацию о том, что Ульфат Мустафин, по мнению общественницы, пропал, сообщили журналисты ProUfu.ru. В своем заявлении Яковлева указала, что обеспокоена отсутствием мэра.

Женщина написала, что в последний раз видела руководителя администрации на открытии городского фонтана «Танцующие журавли», после мэр перестал читать ее сообщения и не назначает личный прием. Жительница аварийного дома на Шота Руставели сообщила, что беспокоится за жизнь и здоровье Мустафина.

Полицейские, передают журналисты, в ответ на заявление уточнили у нее, не состоит ли Яковлева на каком-нибудь учете.

Напомним, ситуация вокруг дома на Руставели,5 стала известной после того, как его жители встали перед городской администрацией на колени с просьбой к сити-менеджеру Ульфату Мустафину поговорить с ними. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.

До обращения с заявлением в полицию активистка так и не дождавшись встречи с главой Уфы Ульфатом Мустафиным и диалога с руководителем республики Радием Хабировым, выступила с серией одиночных пикетов у Кремля.

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