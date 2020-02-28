Мэр Уфы Ульфат Мустафин невзначай упомянул о повышении цен на коммунальные услуги

Мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин упомянул об этом в беседе с одним из пользователей социальной сети «Инстраграм», где тот возмутился ситуацией со снегом.

Уфимец отметил, что сейчас в городе невозможно ездить по дорогам: из-за снега постоянно приходится толкаться в пробках, отсутствуют также и парковочные места. Житель столицы посоветовал мэру проехаться по дворам, посмотреть на все лично и поговорить с уфимцами.

Мужчина добавил, что руководителю городской администрации также стоит заехать в ЖЭУ и уточнить, сколько там на самом деле спецтехники и есть ли в ней солярка. По мнению жителя столицы, Мустафин удивится «разнице рассказов между сказками глав районов и обычных жителей».

Мэр столицы в ответ признал, что действительно в городском ЖКХ много проблем и вопросов и добавил, что в этом году планируется пересмотреть плату за содержание домов. «В домах, где эта плата составляет менее 10 рублей, этих средств не хватает для поддержания порядка. Да, тяжелый переход, но мы должны это сделать»,– отметил он, добавив, что переход надо будет осуществлять поэтапно.

Житель Уфы в ответ возмутился и предложил начать решать проблему прямо сейчас, применяя силу и наказывать виновных вплоть до увольнения.