«Не видит, не слышит»: противники возведения 34-этажки в Уфе встали на колени у мэрии

Очередная акция, обращенная на привлечение внимания администрации города на проблему жителей Уфы состоялась перед мэрией сегодня, 22 июня. Жильцы домов № 5 и 76 на улице Шота Руставели, а также зданий на проспекте Октября, 168, 170, 170/1 напомнили, что выступают против незаконного, по их мнению, строительства многоэтажного дома по соседству с их домами. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата и на этот раз шесть человек встали на колени перед администрацией города.

Видео Видео: Видео Альберта Рахматуллина

— Обращались Мустафину Ульфату Мансуровичу. Он не слышит и не видит нас. Поэтому вновь обращаюсь к нему, чтобы он решил проблему с точечной застройкой впритык к 9-этажному дому, треснувшему в несущей стене. Я заявляю, что мы не относимся ни к какой политической партии и не являемся политической партией. Мы — граждане Российской Федерации. Мы общество домохозяек, общество защитников своих придомовых территорий, общество граждан, защищающих свой треснувший дом.

У нас незаконно отобрали придомовые территории. Мы требуем вернуть их. Депутат Олег Филиппов руководил и лично избивал мирных граждан. Мы предоставлены сами себе. Ульфат Мансурович, разберитесь! — обратилась к мэру одна из участниц акции Алла Яковлева.

Видео Видео: Видео Альберта Рахматуллина

У всех участников акции на грудях были прикреплены плакаты со словами «Носков — уходи, Путин — помоги».

Другая участница акции обратилась к жителям города.

— Уважаемые земляки, соседи! Если в ваш двор зайдет строительная компания, пилит все деревья, которые вами высажены, уберет детскую площадку, скамейки и застолбит себе под застройку, знайте, что виной этому — администрация города, — заявила она.

Напомним, как заявляла Медиакорсети заместитель начальника юридического отдела компании Ольга Михайлова, в 2017 году городской администрацией были проведены торги, по результатам которых с ООО «Специализированный застройщик «СУ №7 «ПСК-6» заключен договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Российской, Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе города Уфы. По ее словам, перед началом строительства застройщиком с привлечением третьих лиц была проведена геотехническая оценка влияния запланированных объектов на близлежащие здания. Застройщик настаивает, что строительство жилого дома литер 1 и иных объектов, предусмотренных проектом, не должно повлиять на состояние стоящих рядом домов. Однако жильцы близлежащих домов не склонны верить этому.

Подробнее о конфликте жителей и застройщика - здесь.

Напомним, что это не первый подобный акт отчаяния со стороны уфимцев. В начале марта этого года уфимская сирота Наталья Зырянова, живущая в бане с ребенком, встала на колени перед Домом правительства в Уфе. Несмотря на обещания чиновников, которые были произнесены в прямом эфире Первого канала, своего жилья она так и не дождалась. В общей сложности уфимка ждет от государства положенного ей жилья уже около 20 лет.