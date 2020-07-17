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Posted 17 июля 2020, 05:34

Published 17 июля 2020, 05:34

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Калтасинском районе Башкирии появятся новые ФАПы

В Калтасинском районе Башкирии появятся новые ФАПы

17 июля 2020, 05:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В деревнях Кучаш, Новокильбахтино, Верхний Тыхтем и Графское идет монтаж четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

ФАПы отвечают всем современным требованиям: в них есть отдельные кабинеты для приема детей и взрослых, смотровая, процедурная, а также необходимая медицинская аппаратура.

— В масштабах республики открытие сельской лечебницы, может быть, и обычное, рядовое событие, но для жителей глубинки оно очень важно. Открытие ФАПов в деревнях всегда проходит как праздник, — рассказала старший фельдшер Людмила Валтиева, под руководством которой в районе функционирует 31 ФАП.

С 2016 года фельдшерско-акушерские пункты открылись в деревнях Киебак, Василово, Большое Кельте, Качкинтурай, Большетуганеево Калтасинского района. Три из них построены по республиканской программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза РБ, еще два — в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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