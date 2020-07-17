В Калтасинском районе Башкирии появятся новые ФАПы

— В масштабах республики открытие сельской лечебницы, может быть, и обычное, рядовое событие, но для жителей глубинки оно очень важно. Открытие ФАПов в деревнях всегда проходит как праздник, — рассказала старший фельдшер Людмила Валтиева, под руководством которой в районе функционирует 31 ФАП.