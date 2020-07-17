В Башкирии ожидается жара и шквалистое усиление ветра

Posted 17 июля 2020, 10:03
Published 17 июля 2020, 10:03
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
МЧС в своем прогнозе ссылаются на данные «Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Сообщается о резком усилении ветра, грозах, сильной жаре.
В предупреждении спасателей сказано, что при температура в 38-40 градусов, ветер усилится до 17-22 метров в секунду. В большинстве районов все также сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
К населению республики в очередной раз обратились с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, избегать разжигания костров в лесу и на полях, не бросать окурки.