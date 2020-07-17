Радий Хабиров поручил увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в Башкирии

Posted 17 июля 2020, 06:30
Published 17 июля 2020, 06:30
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова передает, что в республике обсуждается вопрос экстренного формирования дополнительного коечного фонда для больных новой коронавирусной инфекцией.
На сайте главы указано, что Хабиров сам поинтересовался запасами коечного фонда в регионах, причина в сообщении не уточняется. В ответ на вопрос главы министр здравоохранения Максим Забелин проинформировал, что в настоящий момент в госпиталях развернуто почти три тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусом. Руководитель ведомства также отметил, что в течение 48 часов планируется развернуть еще почти три тысячи мест.
Радий Хабиров также уточнил правдива ли информация, что есть проблемы с кондиционированием в новом инфекционном госпитале, на что главный врач Радик Галимов ответил, что такие проблемы действительно были, однако сейчас все эти неисправности устраняют.