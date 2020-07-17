Радий Хабиров поручил увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в Башкирии

На сайте главы указано, что Хабиров сам поинтересовался запасами коечного фонда в регионах, причина в сообщении не уточняется. В ответ на вопрос главы министр здравоохранения Максим Забелин проинформировал, что в настоящий момент в госпиталях развернуто почти три тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусом. Руководитель ведомства также отметил, что в течение 48 часов планируется развернуть еще почти три тысячи мест.