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Posted 17 июля 2020, 06:30

Published 17 июля 2020, 06:30

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Радий Хабиров поручил увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в Башкирии

Радий Хабиров поручил увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в Башкирии

17 июля 2020, 06:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Причину, по которой решили развернуть дополнительный коечный фонд, не уточняют.

Пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова передает, что в республике обсуждается вопрос экстренного формирования дополнительного коечного фонда для больных новой коронавирусной инфекцией.

На сайте главы указано, что Хабиров сам поинтересовался запасами коечного фонда в регионах, причина в сообщении не уточняется. В ответ на вопрос главы министр здравоохранения Максим Забелин проинформировал, что в настоящий момент в госпиталях развернуто почти три тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусом. Руководитель ведомства также отметил, что в течение 48 часов планируется развернуть еще почти три тысячи мест.

Радий Хабиров также уточнил правдива ли информация, что есть проблемы с кондиционированием в новом инфекционном госпитале, на что главный врач Радик Галимов ответил, что такие проблемы действительно были, однако сейчас все эти неисправности устраняют.

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#Общество#Новости#Карантин
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