В Минздраве Башкирии рассказали о заражении коронавирусом через водоемы

— Основной путь передачи новой коронавирусной инфекции — воздушно-капельный. Подтверждения, что она передается через водоемы, на данный момент нет. Поэтому запрет на купание в водоемах у нас тоже нигде не предусмотрен, если это решение — по открытию пляжей — принято руководством республики. То есть если пляж открыт, то купаться можно, — подчеркнула Марина Скотарева.