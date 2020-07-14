В Минздраве Башкирии рассказали о заражении коронавирусом через водоемы

— Основной путь передачи новой коронавирусной инфекции — воздушно-капельный. Подтверждения, что она передается через водоемы, на данный момент нет. Поэтому запрет на купание в водоемах у нас тоже нигде не предусмотрен, если это решение — по открытию пляжей — принято руководством республики. То есть если пляж открыт, то купаться можно, — подчеркнула Марина Скотарева.
Также она добавила, что купаться на диких пляжах не рекомендуется, поскольку при открытии пляжей исследуется вода на инфекции, которые могут передаваться через воду открытых водоемов. Поэтому для большей безопасности стоит выбирать для купания официально открытые водоемы.
Напомним, на минувшей неделе в регионе утонуло 40 человек, большая часть из них накануне гибели употребляла алкоголь.