В Башкирии 15 июня заработают городские оборудованные пляжи
Об открытии пляжей сообщили на оперативном совещании в правительстве.
Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал глав районов столицы открыть городские пляжи при соблюдении всег необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Руководитель региона попросит не медлить с этим вопросом и по возможности разрешить посещать безопасные места для купания уже с сегодняшнего дня - с 15 июня.
— Я все выходные переживал. Спасаем людей - в ДТП начали меньше гибнуть, пожаров нет - значит тонуть начали. 4-летний ребенок, мальчишка, погиб. В выходные по 4 человека в день тонули. Открываем только оборудованные пляжи, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, купальный сезон открыли с 1 июня. В минувший праздник День города, 12 июня, в водоемах Башкирии погибло четыре человек. Так, в Дуванском районе утонул пятилетний ребенок. В Уфимском районе в реке Дёма утонул 43-летний мужчина, а в Давлекановском районе 29-летний житель. В Уфе, в районе школы олимпийского резерва из реки Белой, спасатели извлекли тело мужчины, личность которого устанавливается.