В Башкирии 15 июня заработают городские оборудованные пляжи

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал глав районов столицы открыть городские пляжи при соблюдении всег необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Руководитель региона попросит не медлить с этим вопросом и по возможности разрешить посещать безопасные места для купания уже с сегодняшнего дня - с 15 июня.

— Я все выходные переживал. Спасаем людей - в ДТП начали меньше гибнуть, пожаров нет - значит тонуть начали. 4-летний ребенок, мальчишка, погиб. В выходные по 4 человека в день тонули. Открываем только оборудованные пляжи, — сказал Радий Хабиров.