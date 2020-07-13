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«За это нас постоянно ругали»: в Башкирии отчитались о миграционной убыли населения

13 июля 2020, 06:26
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Согласно официальным данным ведомства, миграционная убыль населения за 2019 год снизилась почти на 40% (37,8%).

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве республики в очередной раз речь зашла о проблеме миграции населения. По словам главы минтруда республики Ленары Ивановой, в республике миграционная убыль за первые полгода составила 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди предпринятых мер — сдерживание миграционного оттока молодежи, взаимодействие с национальными диаспорами РБ, приглашение выпускников из стран СНГ к поступлению в вузы Башкирии.

Прирост иностранных граждан составил около 12%.

«Позитивные цифры, конечно, радуют. Это же то, за что нас постоянно критиковали, за что мы переживали. Это почти четыре тысячи человек, которые не уехали из республики. Есть, над чем работать. Но это робкий сигнал, что падение мы остановили. К этому вопросу мы обязательно подойдем с научной точки зрения, когда окончательно к концу августа получим точные данные. Тогда и разберемся с социологами», - прокомментировал глава республики доклад Ленары Ивановой.

Напомним, что за последние три года Башкирия потеряла 0,7% населения. Об этом свидетельствуют данные демографического рейтинга регионов России за 2020 год, составленного аналитиками РИА Новости.

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