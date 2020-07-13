«За это нас постоянно ругали»: в Башкирии отчитались о миграционной убыли населения

«Позитивные цифры, конечно, радуют. Это же то, за что нас постоянно критиковали, за что мы переживали. Это почти четыре тысячи человек, которые не уехали из республики. Есть, над чем работать. Но это робкий сигнал, что падение мы остановили. К этому вопросу мы обязательно подойдем с научной точки зрения, когда окончательно к концу августа получим точные данные. Тогда и разберемся с социологами», - прокомментировал глава республики доклад Ленары Ивановой.