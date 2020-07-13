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В Башкирии все туристические места забронированы для осени

13 июля 2020, 10:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Председатель госкомитета по туризму Салават Нафиков сообщил, что отрасль переживает настоящий бум.

По его словам, уже сейчас забронировать места на турбазах и гостиницах очень проблематично, практически невозможно, так как все проданы до 31 августа.

Участники рынка, по данным Нафикова, отмечают, что приток туристов в августе и июле больше в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом. Такой же прогноз дается на сентябрь 2020 года. Глава комитета отметил, что в республике намерены удержать такие же показатели осенью и зимой.

Руководитель комитета также отметил, что в 2019 году Башкирия занимала девятое место по объему туристических оказанных услуг.

Напомним, Нафиков также попросил разрешения у региональных властей ввести туристический сбор на посещение популярных мест в Башкирии.

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