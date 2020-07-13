В Башкирии все туристические места забронированы для осени

По его словам, уже сейчас забронировать места на турбазах и гостиницах очень проблематично, практически невозможно, так как все проданы до 31 августа.
Участники рынка, по данным Нафикова, отмечают, что приток туристов в августе и июле больше в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом. Такой же прогноз дается на сентябрь 2020 года. Глава комитета отметил, что в республике намерены удержать такие же показатели осенью и зимой.
Руководитель комитета также отметил, что в 2019 году Башкирия занимала девятое место по объему туристических оказанных услуг.
Напомним, Нафиков также попросил разрешения у региональных властей ввести туристический сбор на посещение популярных мест в Башкирии.