В Башкирии все туристические места забронированы для осени

Участники рынка, по данным Нафикова, отмечают, что приток туристов в августе и июле больше в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом. Такой же прогноз дается на сентябрь 2020 года. Глава комитета отметил, что в республике намерены удержать такие же показатели осенью и зимой.