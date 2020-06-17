В Башкирии сообщили, что поиски группы пропавших туристов закончены
Сегодня, 14:13ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Госкомитет по ЧС в Башкирии передал, что все члены туристической группы живы и здоровы.
По информации пресс-службы комитета, пропавших туристов обнаружили в Караидельском районе. Напомним, что об их исчезновении стало известно сегодня, 17 июня. Обратившийся сообщил, что пропавшие отправились на сплав по реке Юрюзань 12 июня из села Атняш и должны были завершить его еще 16 июня. Связи с туристами не было.
В комитете сообщили, что поиски закончились успешно, туристов обнаружили на берегу реки Юрюзань в 12 километрах от точки отправления. Медицинская помощь никому не понадобилась. Пропавшие намерены продолжить свой сплав, пообещав вернуться через неделю.
В ведомстве призвали жителей региона при планировании сплавов и походов регистрироваться в МЧС.
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