В Башкирии сообщили, что поиски группы пропавших туристов закончены

По информации пресс-службы комитета, пропавших туристов обнаружили в Караидельском районе. Напомним, что об их исчезновении стало известно сегодня, 17 июня. Обратившийся сообщил, что пропавшие отправились на сплав по реке Юрюзань 12 июня из села Атняш и должны были завершить его еще 16 июня. Связи с туристами не было.