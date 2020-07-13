Радий Хабиров: «Нет ни одного шанса для снятия режима самоизоляции»

- Без лирики ситуация такова, что у нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляция или принятие каких-то решений: открытие школьных лагерей, открытие ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей, - подчеркнул Радий Хабиров.