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Радий Хабиров: «Нет ни одного шанса для снятия режима самоизоляции»

13 июля 2020, 05:41
Фото: pixabay.com
В Башкирии вновь задумались об ужесточении масочного режима.

Выступая на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин попросил глав муниципалитетов взять под контроль соблюдение масочного режима и социального дистанциирования. По его словам, «люди начинают немножко расслабляться».

- У нас бывает, потом люди говорят, что виновато государство, правительство, министерство. Просьба донести до жителей, у нас история с новой коронавирусной инфекцией все еще продолжается, - отметил он.

Его поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что в ряде соседних регионов все еще высокие показатели инфицирования коронавирусом — по 300 человек. Руководитель республики также отметил, что заболевшие люди есть и в здании правительства региона.

- Без лирики ситуация такова, что у нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляция или принятие каких-то решений: открытие школьных лагерей, открытие ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей, - подчеркнул Радий Хабиров.

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