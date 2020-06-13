В Уфы внезапно провели очень миролюбивый рейд по соблюдению масочного режима
Сегодня, 19:09ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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В Уфе проверяющие во время рейда не штрафовали горожан, а раздавали маски.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Администрация Уфы на своем сайте отчиталась о результатах свежего рейда по соблюдению масочного режима.
Как уточняется на сайте, в рейде приняли участие полицейские, а также сотрудники муниципалитетов и волонтеры.
Они отчитались о том, что большинство горожан имеют при себе маски, однако надевают их на лицо только при виде проверяющих.
С нарушителями масочного режима были проведены профилактические беседы. Тем, кто н имел при себе масок, раздали их бесплатно.
В мэрии уточнили, что таки рейды будут проводиться регулярно, и вряд ли злостные нарушители обойдутся без штрафов.
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