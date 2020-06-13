В Уфы внезапно провели очень миролюбивый рейд по соблюдению масочного режима

Администрация Уфы на своем сайте отчиталась о результатах свежего рейда по соблюдению масочного режима.

Как уточняется на сайте, в рейде приняли участие полицейские, а также сотрудники муниципалитетов и волонтеры.

Они отчитались о том, что большинство горожан имеют при себе маски, однако надевают их на лицо только при виде проверяющих.

С нарушителями масочного режима были проведены профилактические беседы. Тем, кто н имел при себе масок, раздали их бесплатно.