Власти Уфы сообщили, когда закончат контролировать соблюдение масочного режима

Начальник управления рассказал, что рейды проходят сегодня каждый день с 11 утра и до 21:00. Сотрудники центра общественной безопасности преимущественно обходят общественные места. Ежедневно в рейдах задействовано 240 человек.

По его словам, рейды продлятся до 21 июня, после сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки и ситуации с распространением коронавируса в городе.