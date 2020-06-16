Власти Уфы сообщили, когда закончат контролировать соблюдение масочного режима
Сегодня, 14:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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На оперативном совещании начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров рассказал о рейдах по соблюдению масочного режима.
Начальник управления рассказал, что рейды проходят сегодня каждый день с 11 утра и до 21:00. Сотрудники центра общественной безопасности преимущественно обходят общественные места. Ежедневно в рейдах задействовано 240 человек.
По его словам, рейды продлятся до 21 июня, после сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки и ситуации с распространением коронавируса в городе.
Артур Гафаров также отметил, что к настоящему моменту масочный режим соблюдают только 70 процентов населения, причем дисциплинированность зависит от районов, конкретно он не уточнил.
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