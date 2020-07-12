В Башкирии журналисты предприняли новую попытку найти могилу отца Рудольфа Нуреева

Коллектив журналистов программы «Честно говоря» в рамках подготовки передачи о ситуации в ритуальной сфере предпринял еще одну попытку отыскать могилу отца всемирно известного танцовщика Рудольфа Нуреева.
Известно, что Хамит Нуреев умер 25 февраля 1968 года от рака легких и вроде бы был похоронен на мусульманском кладбище, но в электронных базах данных о захоронении никакой информации нет.
Напомним, кинорежиссер Радик Кудояров ранее в интервью Медиакорсети рассказывал, что видел эту могилу еще в середине 90-х годов и зрительно помнит ее расположение на кладбище — ближе к улице Трактовой. Писатель Игорь Савельев недавно в соцсетях рассказал, что обследовал всё мусульманское кладбище, но так и не нашел могилу отца Рудольфа Нуреева.
Наш коллега Разиф Абдуллин со съемочной группой и двоюродной сестрой Рудольфа Нуреева Аминой Галиакбаровой побывали на кладбище и еще раз на собственном опыте убедились, что могилу отца Рудольфа Нуреева там найти нереально.
Предположительно на ее месте теперь находится другое захоронение, которая там появилась сравнительно недавно, хотя сотрудники администрации кладбища, с которыми пообщались журналисты, отрицают возможность такого. И тем не менее известно, что захоронения на уфимском мусульманском кладбище, которое давно заполнено, продолжаются.
Невероятно, но факт: информация о местонахождении могил родителей всемирно известного танцовщика, самого известного выходца из Башкирии, судя по всему, навсегда утрачена. Хотя могилы родителей Рудольфа Нуреева, безусловно, могли бы стать точками притяжения для иностранных туристов, преклоняющихся перед его талантом.