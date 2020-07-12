В Башкирии журналисты предприняли новую попытку найти могилу отца Рудольфа Нуреева

Напомним, кинорежиссер Радик Кудояров ранее в интервью Медиакорсети рассказывал, что видел эту могилу еще в середине 90-х годов и зрительно помнит ее расположение на кладбище — ближе к улице Трактовой. Писатель Игорь Савельев недавно в соцсетях рассказал, что обследовал всё мусульманское кладбище, но так и не нашел могилу отца Рудольфа Нуреева.