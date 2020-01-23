Башкирскому театру оперы и балета предлагают присвоить имя Рудольфа Нуреева

Глава республики на своих страницах в социальных сетях сообщил, что к нему с такой просьбой обратились деятели культуры.

Сам Радий Хабиров, судя по всему, не против. «Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев - один из самых ярких деятелей нашей культуры», – прокомментировал он.

В то же время руководитель республики сообщил, что самостоятельно принимать «такие звонкие решения» он не может, не получив совета от жителей Башкирии.