Башкирскому театру оперы и балета предлагают присвоить имя Рудольфа Нуреева
Сегодня, 16:19ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Голосование запустил глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава республики на своих страницах в социальных сетях сообщил, что к нему с такой просьбой обратились деятели культуры.
Сам Радий Хабиров, судя по всему, не против. «Уверен, никто не станет спорить, что Рудольф Нуреев - один из самых ярких деятелей нашей культуры», – прокомментировал он.
В то же время руководитель республики сообщил, что самостоятельно принимать «такие звонкие решения» он не может, не получив совета от жителей Башкирии.
«Cчитаю неправильным. Поэтому - голосуйте и присылайте свои мысли по этому поводу, пожалуйста», – заключил он. Голосование открыто на странице Радия Хабирова Вконтакте.
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