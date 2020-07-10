В Башкирии осудила директора за поборы с учителей

Posted 10 июля 2020, 05:55
Published 10 июля 2020, 05:55
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
По информации прокуратуры, приговор директору Калтасинской школы №1 вынесли в Краснокамском межрайонном суде. 44-летнюю женщину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Суд установил, что в период с 2018 по 2020 годы подсудимая сначала выписала, а потом потребовала у учителей часть стимулирующих выплат. Все полученные деньги она потратила на себя. Всего женщине удалось таким образом забрать 148 тысяч рублей.
В релизе прокуратуры отмечается, что подсудимая свою вину признала полностью. Причиненный ущерб ей также удалось возместить. Суд также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.