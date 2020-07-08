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Posted 8 июля 2020, 04:47

Published 8 июля 2020, 04:47

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Минздрав Башкирии сообщил, что список симптомов коронавируса расширился

Минздрав Башкирии сообщил, что список симптомов коронавируса расширился

8 июля 2020, 04:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
На оперативном совещании в региональном минздраве, 7 июня, рассказали, как переносится коронавирус летом.

С докладом о ситуации с коронавирусом выступала заместитель министра здравоохранения Ирины Коновой на брифинге ведомства, который проходит теперь один раз в неделю. Помимо последних данных о статистике чиновница озвучила и информацию о том, как сейчас проявляется COVID-19.

В настоящий момент болезнь особо коварна, так как инфекция может протекать бессимптомно, заявила замминистра на брифинге.

Кононова отметила, что в начале пандемии болезнь часто начиналась с высокой температуры и лихорадки. Летом же вполне возможно, что инфекция будет без температуры, однако анализ все равно будет положительный, заявила представитель министерства.

Чиновница обратилась к жителям Башкирии с просьбой соблюдать правила безопасности режим самоизоляции, особенно, если они входят в первый круг контактных лиц по заболевшим коронавирусом.

Напомним, что сейчас остро стоит вопрос не только с ростом коронавирусной инфекции, в течение нескольких последних недель отмечает также и рост внебольничной пневмонии. Только вчера было выявлено 156 новых заболевших. Рекордный прирост наблюдается ежедневно.

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#Алия Фатхиева#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Карантин
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