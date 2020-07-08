Минздрав Башкирии сообщил, что список симптомов коронавируса расширился

С докладом о ситуации с коронавирусом выступала заместитель министра здравоохранения Ирины Коновой на брифинге ведомства, который проходит теперь один раз в неделю. Помимо последних данных о статистике чиновница озвучила и информацию о том, как сейчас проявляется COVID-19.