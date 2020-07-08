Минздрав Башкирии сообщил, что список симптомов коронавируса расширился

Posted 8 июля 2020, 04:47
Published 8 июля 2020, 04:47
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
С докладом о ситуации с коронавирусом выступала заместитель министра здравоохранения Ирины Коновой на брифинге ведомства, который проходит теперь один раз в неделю. Помимо последних данных о статистике чиновница озвучила и информацию о том, как сейчас проявляется COVID-19.
В настоящий момент болезнь особо коварна, так как инфекция может протекать бессимптомно, заявила замминистра на брифинге.
Кононова отметила, что в начале пандемии болезнь часто начиналась с высокой температуры и лихорадки. Летом же вполне возможно, что инфекция будет без температуры, однако анализ все равно будет положительный, заявила представитель министерства.
Чиновница обратилась к жителям Башкирии с просьбой соблюдать правила безопасности режим самоизоляции, особенно, если они входят в первый круг контактных лиц по заболевшим коронавирусом.
Напомним, что сейчас остро стоит вопрос не только с ростом коронавирусной инфекции, в течение нескольких последних недель отмечает также и рост внебольничной пневмонии. Только вчера было выявлено 156 новых заболевших. Рекордный прирост наблюдается ежедневно.