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Posted 7 июля 2020, 10:29

Published 7 июля 2020, 10:29

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Республиканскую детскую больницу Башкирии поступило долгожданное спецоборудование

В Республиканскую детскую больницу Башкирии поступило долгожданное спецоборудование

7 июля 2020, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Новый ультразвуковой диагностический аппарат поступил в распоряжение медперсонала РДКБ.

Сегодня, 7 июля, стало известно о поступлении нового ультразвукового диагностического аппарата в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии, новый портативный ультразвуковой сканер высокого класса Logiq e R8 оснащен оптимальным набором датчиков, позволяющим проводить широкий спектр диагностических исследований при заболеваниях головного мозга, костно-суставной системы, органов брюшной полости, почек и малого таза.

Пр словам медиков, данный аппарат УЗИ используется при оказании скорой, неотложной помощи, а также для обслуживания пациентов в амбулаторных условиях.

Напомним, регулярные поставки специального медицинского оборудования в лечебные учреждения Башкирии проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение», который был утвержден майским указом президента страны Владимира Путина.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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