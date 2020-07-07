В Республиканскую детскую больницу Башкирии поступило долгожданное спецоборудование

Posted 7 июля 2020, 10:29
Published 7 июля 2020, 10:29
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
Сегодня, 7 июля, стало известно о поступлении нового ультразвукового диагностического аппарата в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Как рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии, новый портативный ультразвуковой сканер высокого класса Logiq e R8 оснащен оптимальным набором датчиков, позволяющим проводить широкий спектр диагностических исследований при заболеваниях головного мозга, костно-суставной системы, органов брюшной полости, почек и малого таза.
Пр словам медиков, данный аппарат УЗИ используется при оказании скорой, неотложной помощи, а также для обслуживания пациентов в амбулаторных условиях.
Напомним, регулярные поставки специального медицинского оборудования в лечебные учреждения Башкирии проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение», который был утвержден майским указом президента страны Владимира Путина.