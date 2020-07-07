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Posted 7 июля 2020, 05:47

Published 7 июля 2020, 05:47

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии ищут тело 17-летнего парня

В Башкирии ищут тело 17-летнего парня

7 июля 2020, 05:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МЧС по Башкирии рассказали подробности трагедии с молодым парнем.

Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке.

По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются. В настоящий момент его тело все еще так и не нашли.

На месте трагедии ведутся оперативно-розыскные работы. Спасатели просят соблюдать осторожность во время отдыха на реках и озерах.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости
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