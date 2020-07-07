В Башкирии ищут тело 17-летнего парня

Posted 7 июля 2020, 05:47
Published 7 июля 2020, 05:47
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Предварительно известно, что парень погиб около Салавата, вблизи садового товарищества «№36 Агидель». Сообщается, что трагедия произошла на Белой реке.
По информации МЧС, ребенок утонул на водном объекте, обстоятельства случившегося пока что неизвестны и не уточняются. В настоящий момент его тело все еще так и не нашли.
На месте трагедии ведутся оперативно-розыскные работы. Спасатели просят соблюдать осторожность во время отдыха на реках и озерах.