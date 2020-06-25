Под Хабаровском двое детей утонули на плоту

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На территории Хабаровского края два ребенка погибли в результате опрокидывания самодельного плота.
Как сообщает газета «Известия», трое восьмилетних мальчиков приехали на велосипедах к карьеру от золотодобывающих драг неподалёку от посёлка Херпучи. Они соорудили плот и спустили его на воду.
По неосторожности, дети плот перевернули. Один ребёнок смог выбраться на берег.
По данным спасателей, тела двух других детей достали местный житель и полиция.
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