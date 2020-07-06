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Posted 6 июля 2020, 06:51

Published 6 июля 2020, 06:51

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии на глазах у очевидцев покончил с собой таксист

В Башкирии на глазах у очевидцев покончил с собой таксист

6 июля 2020, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина оставил прощальную записку.

В Уфе 4 июля обнаружили в Черниковке тело таксиста. По информации паблика «Плохие новости», мужчина покончил с собой фактически на глазах у толпы, его тело видели дети и прохожие.

В социальных сетях также сообщается, что рядом с покойным был брошен с открытой дверью автомобиль, на котором был нанесен логотип «Яндекс.Такси». Тело было найдено рядом с деревом, на котором был автомобильный трос.

На вид мужчине около 30-35 лет. Рядом с ним была найдена прощальная записка, однако ее содержание не раскрывается.

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