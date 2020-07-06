В Башкирии на глазах у очевидцев покончил с собой таксист

Posted 6 июля 2020, 06:51
Published 6 июля 2020, 06:51
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
В Уфе 4 июля обнаружили в Черниковке тело таксиста. По информации паблика «Плохие новости», мужчина покончил с собой фактически на глазах у толпы, его тело видели дети и прохожие.
В социальных сетях также сообщается, что рядом с покойным был брошен с открытой дверью автомобиль, на котором был нанесен логотип «Яндекс.Такси». Тело было найдено рядом с деревом, на котором был автомобильный трос.
На вид мужчине около 30-35 лет. Рядом с ним была найдена прощальная записка, однако ее содержание не раскрывается.