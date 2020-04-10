Появился список регионов России с наибольшим числом самоубийств

По данным Росстата, в феврале лидером антирейтинга стал Ненецкий автономный округ. Здесь на 100 000 населения пришлось 55,3 самоубийств. Об этом информирует News.ru.

Большие показатели по числу суицидов демонстрируют Алтай (49,9 случая на 100 000 человек), Амурская область (28,6), Бурятия (27,8) и Пермский край (27,2).

Реже всего добровольно уходят из жизни жители Хабаровского края (0,5 случаев на 100 000 населения), Чечни (0,8), Северной Осетии (0,9), а также Рязанской (1,1) и Липецкой (1,1) областей.

Ни одного самоубийства в феврале не зафиксировано в Чукотском автономном округе, Сахалинской области, Камчатском крае и Ингушетии. В целом по России количество суицидов падает.

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, россияне постепенно начинают адаптироваться к новым реалиям, рассматривая их как данность. Речь идет о социально-экономической ситуации в государстве. В целом пассионарность в обществе снижается.

Благотворно на статистику самоубийств влияет закредитованность и ипотечная зависимость населения, а также неблагополучие в семье. Россияне чувствуют свою ответственность перед близкими. Они не хотят перекладывать на их плечи долговое бремя, подчеркнул эксперт.