В Башкирии мониторинг соцсетей выявил призывы детей к самоубийству
Сегодня, 10:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Дети состояли в группах, в которых пропагандировали насилие, стрельбу в школах, призывы к самоубийствам.
Об этом сообщает UfaTime со ссылкой на данные доклада «Обеспечение общественной безопасности РБ».
Выяснилось, что в первом квартале 2020 года в республике были выявлены подростки, интересовавшиеся субкультурой колумбайна – это течения, которые пропагандируют и оправдывают насилие и стрельбу в школах.
Кроме того, мониторинг выявил и группы в соцсетях, в которых были призывы к АУЕ и самоубийству.
Напомним, что в апреле 2018 года девятиклассник из Стерлитамака устроил резню в своей школе. Он ранил нескольких одноклассников, учительницу, которая пыталась их защитить, а также поджег класс. Его отправили на принудительное лечение.
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