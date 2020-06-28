В Башкирии мониторинг соцсетей выявил призывы детей к самоубийству

Об этом сообщает UfaTime со ссылкой на данные доклада «Обеспечение общественной безопасности РБ».

Выяснилось, что в первом квартале 2020 года в республике были выявлены подростки, интересовавшиеся субкультурой колумбайна – это течения, которые пропагандируют и оправдывают насилие и стрельбу в школах.

Кроме того, мониторинг выявил и группы в соцсетях, в которых были призывы к АУЕ и самоубийству.