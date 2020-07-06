Минздрав Башкирии рассказал где лечат больных коронавирусом в регионе

Posted 6 июля 2020, 11:16
Published 6 июля 2020, 11:16
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В Башкирии на 6 июля зафиксировано 5638 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+47 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 412 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, 21 в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, в ГКБ Демского района, а также в РКИБ и РКОД.
Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Белорецке, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Сибае, Салавате, Мелеузе, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, а также в Большеустьикинской ЦРБ.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Кушнаренковской, Калтасинской и Кармаскалинской ЦРБ.
Напомним, несмотря на стабильную официальную статистику, детские загородные лагеря открываться пока не будут. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что пока считает нужным воздержаться от открытия летних школьных и загородных детских лагерей. Он объяснил такое решение неспокойной эпидемиологической ситуацией.