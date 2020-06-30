В Башкирии нашли тело пропавшего более месяца назад мужчины

Posted 30 июня 2020, 05:23
Published 30 июня 2020, 05:23
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
По информации ведомства, в Кугарчинском районе обнаружено тело 57-летнего мужчины. Уроженец республики числился пропавшим еще с 16 мая, нашли его только вчера, 29 июня.
Тело обнаружено на реке Большой Ик, передает комитет, тело извлекли еще накануне и передали сотрудникам полиции. Когда личность была опознана, выяснилось, что его только спасатели выезжали искать шесть раз.
Госкомитет по ЧС заявляет, что в Башкирии с начала года в воде погибли 56 детей, среди них было четверо детей. Одним из громких случаев стала смерть 11-летнего мальчика, который утонул на глазах у очевидцев.
Напомним, глава республики Радий Хабиров был возмущен сложившейся ситуацией. По его словам, в правительстве приняли решение открывать пляжи, так как «люди начали тонуть пачками.