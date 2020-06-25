В Башкирии нашли тело мужчины в сгоревшем автомобиле

В Башкирии нашли тело мужчины в сгоревшем автомобилеВидео
Сегодня, 11:22Алия Фатхиева
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В региональном ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии Мелеузовском районе.
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Видео: ГИБДД по Башкирии
Около шести часов утра сегодня, 25 июня, на 201 километре автодороги Уфа-Оренбург нашли в сгоревшем автомобиле погибшего мужчину.
По данным ГИБДД, 67-летний водитель ехал за рулем ВАЗ-21099 со стороны Уфы в сторону Оренбурга, вскоре он потерял управление и на участке с поворотом налево выехал на встречную полосу, вылетел в кювет, врезался в дерево.
Автомобиль после этого опрокинулся и загорелся. Мужчине вовремя выбраться из машины не удалось, он скончался еще до приезда скорой помощи. Причины произошедшего сейчас выясняют в ГИБДД по Башкирии.
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