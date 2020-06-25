В Башкирии нашли тело мужчины в сгоревшем автомобиле

Около шести часов утра сегодня, 25 июня, на 201 километре автодороги Уфа-Оренбург нашли в сгоревшем автомобиле погибшего мужчину.

По данным ГИБДД, 67-летний водитель ехал за рулем ВАЗ-21099 со стороны Уфы в сторону Оренбурга, вскоре он потерял управление и на участке с поворотом налево выехал на встречную полосу, вылетел в кювет, врезался в дерево.