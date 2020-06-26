В Башкирии корпорация МСП помогла создать сельхозкооперативы

Напомним, программа — так называемый «коробочный продукт» — для с/х кооперативов и фермеров — членов сельскохозкооперативов стартовала в 2018 году. Меры поддержки аграриев включают в себя специальные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, а также субсидии и гранты Министерства сельского хозяйства РФ. Всего почти за два года работы программы при участии Корпорации МСП профинансировано 323 проекта в сфере с/х кооперации на общую сумму 8,5 млрд руб.