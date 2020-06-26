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Posted 26 июня 2020, 06:22

Published 26 июня 2020, 06:22

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии корпорация МСП помогла создать сельхозкооперативы

В Башкирии корпорация МСП помогла создать сельхозкооперативы

26 июня 2020, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Всего за апрель–май в регионах страны создано 69 сельскохозяйственных кооперативов.

Больше всего их появилось в Башкирии, Татарстане, Дагестане, Саха (Якутия), а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областях.

— Такой результат стал возможным благодаря реализуемому Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Росагролизингом и другими банками-партнерами специализированному комплексу мер поддержки, — подчеркнули в Корпорации МСП.

Напомним, программа — так называемый «коробочный продукт» — для с/х кооперативов и фермеров — членов сельскохозкооперативов стартовала в 2018 году. Меры поддержки аграриев включают в себя специальные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, а также субсидии и гранты Министерства сельского хозяйства РФ. Всего почти за два года работы программы при участии Корпорации МСП профинансировано 323 проекта в сфере с/х кооперации на общую сумму 8,5 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, с 2018 года МСП Банк (дочернее предприятие Корпорации МСП) профинансировал 47 проектов в сфере сельхозкооперации на 2 млрд руб.

Программа поддержки аграриев реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

#Андрей Королев#Общество#Бизнес#Касается каждого#Новости#Сельское хозяйство
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