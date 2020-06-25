В Башкирии обварился в кипятке и умер в мучениях 2-летний мальчик

Предварительно известно, что в тот день он был под присмотром мамы и бабушки. Когда взрослые отвлеклись, ребенок пробрался на кухню, подошел к газовой плите и начал стучать дверцей духового шкафа. В этот момент на плите находился чайник с кипятком, который опрокинулся на ребенка.