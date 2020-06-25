В Башкирии обварился в кипятке и умер в мучениях 2-летний мальчик

Posted 25 июня 2020, 13:03
Published 25 июня 2020, 13:03
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
По информации пресс-службы Следственного комитета по Башкирии, в Илишевском районе произошла жуткая гибель 2-летнего ребенка. Мальчик погиб в собственном доме 24 июня.
Предварительно известно, что в тот день он был под присмотром мамы и бабушки. Когда взрослые отвлеклись, ребенок пробрался на кухню, подошел к газовой плите и начал стучать дверцей духового шкафа. В этот момент на плите находился чайник с кипятком, который опрокинулся на ребенка.
Мальчика госпитализировали в местную больницу с ожогами на 50% тела. Спасти ребенка, несмотря на всю оказанную помощь, не удалось. Чтобы установить причины смерти, ему назначена судебно-медицинская экспертиза.