В Башкирии в страшном пожаре погиб 2-летний ребенок
25 марта, 16:40ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Еще одного 5-летнего ребенка удалось спасти прохожему мужчине.
В МЧС по Башкирии сообщили, что сегодня в 12:37 произошел пожар, который унес жизнь ребенка. По данным ведомства, возгорание началось в жилом дома на Почтовой улице в поселке Большая Устюба Буздякского района.
Огонь локализовали в 13:01, на месте происшествия обнаружили тело погибшего ребенка. Выяснилось, что второго удалось спасти прохожему мужчине.
Пока что огонь не ликвидирован полностью, на месте работают пожарные, для ликвидации последствийпривлечено 17 человек и 8 единиц техники.
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