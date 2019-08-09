В Башкирии ребенок погиб под упавшей на его голову столешницей

Беда произошла два дня назад в селе Ахуново Учалинского района Башкирии. Подробности сообщили в Следственном комитете республики.

Как следует из материалов доследственной проверки, полуторагодовалый малыш ползал между столешницей и стеной, которой она была прислонена. От его неловкого движения тяжелая конструкция упала и придавила мальчика. К сожалению, родителей в тот момент рядом не оказалось.

По факту данного несчастного случая назначена судебно-медицинская экспертиза, после ее выводов будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в нем.