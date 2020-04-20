В Башкирии в пожаре погиб трехлетний ребенок
20 апреля, 13:05ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Трехлетнего малыша не удалось спасти при пожаре в жилом доме.
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике опубликовал сообщение о том, что в Мечетлинском районе в пожаре в жилом доме погиб ребенок.
Трагедия, по данным ведомства, произошла 18 апреля в Мечетлинском районе. Мальчика обнаружили во время тушения пожара.
Причина возгорания пока что устанавливается, предварительно сообщается, что это может быть нарушение правил эксплуатации и правил устройства электрооборудования.
Всего в регионе с начала 2020 года произошло 2156 пожаров, при которых погибло 87 человек и травмировано 69 человек.
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