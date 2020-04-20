В Башкирии в пожаре погиб трехлетний ребенок

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике опубликовал сообщение о том, что в Мечетлинском районе в пожаре в жилом доме погиб ребенок.

Трагедия, по данным ведомства, произошла 18 апреля в Мечетлинском районе. Мальчика обнаружили во время тушения пожара.

Причина возгорания пока что устанавливается, предварительно сообщается, что это может быть нарушение правил эксплуатации и правил устройства электрооборудования.