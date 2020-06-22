В Башкирии в День памяти и скорби пройдет общероссийская минута молчания

Ранее в день нападения фашистских войск телеканалы и радиостанции проводили минуту молчания по собственной инициативе, и только в этом году эта акция будет общероссийской в первые и одновременно охватит всю страну. С инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин, документ с его подписью уже опубликован и подписан.