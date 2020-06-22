В Башкирии в День памяти и скорби пройдет общероссийская минута молчания

Posted 22 июня 2020, 07:51
Published 22 июня 2020, 07:51
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Минуты молчания будет посвящена началу Великой Отечественной войне. Она будет проходить с этого момента ежегодно, 22 июня. Сегодня по всей России минута памяти состоится в 14:15 по уфимскому времени.
Ранее в день нападения фашистских войск телеканалы и радиостанции проводили минуту молчания по собственной инициативе, и только в этом году эта акция будет общероссийской в первые и одновременно охватит всю страну. С инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин, документ с его подписью уже опубликован и подписан.
Время минуты молчания выбрано не случайно, именно в 12:15 по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. Сегодня в 14:15 по Уфе все государственные теле- и радиоканалы республики будут транслировать минуту молчания.