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Posted 22 июня 2020, 07:51

Published 22 июня 2020, 07:51

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии в День памяти и скорби пройдет общероссийская минута молчания

В Башкирии в День памяти и скорби пройдет общероссийская минута молчания

22 июня 2020, 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Эта традиция с сегодняшнего дня, с 22 июня, станет ежегодной.

Минуты молчания будет посвящена началу Великой Отечественной войне. Она будет проходить с этого момента ежегодно, 22 июня. Сегодня по всей России минута памяти состоится в 14:15 по уфимскому времени.

Ранее в день нападения фашистских войск телеканалы и радиостанции проводили минуту молчания по собственной инициативе, и только в этом году эта акция будет общероссийской в первые и одновременно охватит всю страну. С инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин, документ с его подписью уже опубликован и подписан.

Время минуты молчания выбрано не случайно, именно в 12:15 по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. Сегодня в 14:15 по Уфе все государственные теле- и радиоканалы республики будут транслировать минуту молчания.

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