В Башкирии в День Победы шесть человек погибли в пожаре

Сегодня, 9 мая, в 4 часа утра Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ получил сообщение о пожаре в деревне Тимирово Туймазинского района. Как выяснилось, здесь загорелся одноэтажный дом с мансардой. Силами и средствами МЧС, а также с помощью добровольных пожарных команд ближайших сельских советов, медиков и полиции пожар был полностью потушен через полтора часа.

К несчастью, спасателям не удалось спасти жизни шестерых людей. Все они погибли. Выжил только один, мужчина 1988 года рождения. Он отделался травмами.

В ближайшем будущем следственно-оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватель МЧС будут устанавливать причины случившегося.