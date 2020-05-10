Уфимцы не смогли устоять перед салютом в День Победы
10 мая, 10:19ОбществоАндрей КоролевФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Желание посмотреть салют вживую оказалось для жителей столицы РБ сильнее страха перед коронавирусом.
Сюжеты: Эксклюзив
9 мая вечером в честь празднования 75-летия Великой Победы в Уфе прошли салюты на семи площадках города. Напомним, в связи с пандемией коронавируса все праздничные мероприятия проходили с минимальным количеством людей и транслировались в онлайн, чтобы жители города не нарушали режим самоизоляции.
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Член Совета по правам человека Виль Тухватуллин опубликовал пост в фейсбуке, в котором опубликовал видео — на нем видно, что на проспекте Октября, несмотря на полицейское оцепление, гуляет много людей, причем без медицинских масок.
— «Город Уфа» пишет, что массового скопления людей на праздничном фейерверке не было, паблик «БашДТП» публикует видео где видно массовое скопление людей, зачем лукавить, вы кого хотите обмануть, Администрация Уфы?
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