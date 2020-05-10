Уфимцы не смогли устоять перед салютом в День Победы

9 мая вечером в честь празднования 75-летия Великой Победы в Уфе прошли салюты на семи площадках города. Напомним, в связи с пандемией коронавируса все праздничные мероприятия проходили с минимальным количеством людей и транслировались в онлайн, чтобы жители города не нарушали режим самоизоляции.

Член Совета по правам человека Виль Тухватуллин опубликовал пост в фейсбуке, в котором опубликовал видео — на нем видно, что на проспекте Октября, несмотря на полицейское оцепление, гуляет много людей, причем без медицинских масок.