В Башкирии до 2024 года планируют ликвидировать 2500 свалок

Также за это время будут построены три завода по утилизации отходов и 16 современных мусоросортировочных комплексов. По трем из них уже идет работа: мусоросортировочный комплекс в Туймазинском районе начнет работать до конца нынешнего года, проекты аналогичных комплексов в Белебеевском и Давлекановском районах находятся в разработке.