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Posted 17 июня 2020, 04:49

Published 17 июня 2020, 04:49

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии до 2024 года планируют ликвидировать 2500 свалок

В Башкирии до 2024 года планируют ликвидировать 2500 свалок

17 июня 2020, 04:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Экология
Работу в этом направлении предусматривают изменения, внесенные в госпрограмму «Экология и природные ресурсы РБ».

В подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления» добавлены три целевых показателя. Об этом сообщил министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.

В частности, до 2024 года в регионе запланировано ликвидировать 2,5 тысячи свалок, установить более 25 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, а также построить семь автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха — по одной в Сибае, Учалах, Стерлитамаке, Нефтекамске, Уфе и две в Салавате.

Также за это время будут построены три завода по утилизации отходов и 16 современных мусоросортировочных комплексов. По трем из них уже идет работа: мусоросортировочный комплекс в Туймазинском районе начнет работать до конца нынешнего года, проекты аналогичных комплексов в Белебеевском и Давлекановском районах находятся в разработке.

Все эти мероприятия предусмотрены национальным проектом «Экология».

#Андрей Королев#Общество#Экология#Касается каждого#Новости#Мусор#Утилизация мусора
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