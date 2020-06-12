mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июня 2020, 09:53

Published 12 июня 2020, 09:53

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Уфе на месяц закроют один из роддомов

В Уфе на месяц закроют один из роддомов

12 июня 2020, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Закрытие роддома, отметим, никак не связано с распространением новой коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Уфе закроют один из родильных домов, который расположен на Кольцевой, 131. Речь идет о роддоме №3, работать медицинское учреждение будет с 23 июня по 20 июля.

В то время, пока роддом будет закрыт, беременных перенаправят в Республиканский клинический Перинатальный центр, который находится в Кировском районе на Авроры, 16.

Сообщается, что причина закрытия никак не связана с распространением коронавируса. Учреждение закрывают на месяц из-за плановой дезинфекции, которая проходит ежегодно. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете их уточнить по телефонам:+7 (347) 254-65-39, +7 (347) 294-97-47.

Материалы по теме
Роддом РКБ в Уфе попал под карантин: рожениц и беременных срочно выписываютВ Омске беременную не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Роддом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика