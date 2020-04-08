Роддом РКБ в Уфе попал под карантин: рожениц и беременных срочно выписывают

Он также попал под действия карантина Республиканской клинической больницы. По словам главы башкирского минздрава Максима Забелина, в настоящее время в роддоме при РКБ идет плановая выписка беременных женщин – их, как и тех женщин, которые должны рожать в ближайшее время, планово выписывают и переводят в другие роддома и перинатальные центры.

Каждая женщина может уточнить всю необходимую информацию у своего лечащего врача, специалиста, который и направил ее на лечение.

Напомним, что ранее в минздраве республики отметили, что скрининг всех беременных женщин продолжится даже в режиме полной самоизоляции, все женские консультации работают в плановом режиме.