Роддом РКБ в Уфе попал под карантин: рожениц и беременных срочно выписывают
На традиционном ежедневном брифинге минздрава Башкирии сообщили информацию о роддоме РКБ.
Он также попал под действия карантина Республиканской клинической больницы. По словам главы башкирского минздрава Максима Забелина, в настоящее время в роддоме при РКБ идет плановая выписка беременных женщин – их, как и тех женщин, которые должны рожать в ближайшее время, планово выписывают и переводят в другие роддома и перинатальные центры.
Каждая женщина может уточнить всю необходимую информацию у своего лечащего врача, специалиста, который и направил ее на лечение.
Напомним, что ранее в минздраве республики отметили, что скрининг всех беременных женщин продолжится даже в режиме полной самоизоляции, все женские консультации работают в плановом режиме.
В настоящее время в РКБ на полном карантине находятся около 1200 человек – 600 врачей и 600 пациентов.