В Башкирии полицейских признали виновными в пытках и насилии

«В ходе проверки были установлены трое сотрудников, участвовавшие в задержание гражданина. Один из них был уволен, а двое отстранены от исполнения своих обязанностей.В настоящее время по решению Туймазинского межрайонного суда обвиняемые признаны виновными. Ранее отстраненные от исполнения своих обязанностей сотрудники Отдела МВД России по Туймазинскому району и Отделения МВД России по Ермекеевскому району по вступлению решения суда в законную силу будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – прокомментировали в МВД по Башкирии.