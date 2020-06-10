В Башкирии полицейских признали виновными в пытках и насилии

Posted 10 июня 2020, 07:23
Published 10 июня 2020, 07:23
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Суд установил, что в 2018 году сотрудники отделения МВД в Ермекеевском и Туймазинском районах совместно проводили рейды по незаконной охоте. Во время работы они обнаружили 29-летнего мужчину, которого задержали и пригласили в опорный пунки полиции в здании Нежнетроицкого сельсовета.
В релизе Следственного комитета сообщается, что для склонения к дачи показаний сотрудники полиции избили его, после чего потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. После чего злоумышленников установили и задержали сотрудники ФСБ по Башкирии.
Обвиняемые сотрудники свою вину не признали, однако суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной, семь и шесть лет соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
«В ходе проверки были установлены трое сотрудников, участвовавшие в задержание гражданина. Один из них был уволен, а двое отстранены от исполнения своих обязанностей.В настоящее время по решению Туймазинского межрайонного суда обвиняемые признаны виновными. Ранее отстраненные от исполнения своих обязанностей сотрудники Отдела МВД России по Туймазинскому району и Отделения МВД России по Ермекеевскому району по вступлению решения суда в законную силу будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – прокомментировали в МВД по Башкирии.