В Сургуте в СИЗО заключили участвовавшего в пытках сотрудника ОМОНа

Как сообщает издание muksun.fm, подозреваемого отправили под стражу на срок в два месяца.

Отмечается, что в задержании участвовали работники отделения по расследованию особо важных дел регионального управления СКР по ХМАО. Бывший сотрудник ОМОНа подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 91 УПК РФ.

Также в этом деле есть еще один подозреваемый - оперативник ОБЭП, который, по мнению следствия, участвовал в пытках.