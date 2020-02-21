В Сургуте в СИЗО заключили участвовавшего в пытках сотрудника ОМОНа
21 февраля, 23:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Сургуте правоохранители арестовали бывшего омоновца в подозрении в пытках и избиении бывшего работника МЧС Александра Хохлова. Информацию подтвердил адвокат пострадавшей стороны Амил Аббасов.
Как сообщает издание muksun.fm, подозреваемого отправили под стражу на срок в два месяца.
Отмечается, что в задержании участвовали работники отделения по расследованию особо важных дел регионального управления СКР по ХМАО. Бывший сотрудник ОМОНа подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 91 УПК РФ.
Также в этом деле есть еще один подозреваемый - оперативник ОБЭП, который, по мнению следствия, участвовал в пытках.
Стоит напомнить, что ранее, в прошлом году, супруга Хохлопа написала обращение к президенту РФ и главе СКР с просьбой защитить ее семью от произвола силовиков, а также рассказала об издевательствах над мужем.
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