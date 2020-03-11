Осужденные за пытки Венера Мардамшина из Башкирии требуют отменить приговор

Экс-начальник нефтекамского уголовного розыска Ильвир Сагитов и его подчиненный, старший оперуполномоченный Радим Хайруллин требуют отменить приговор, а потерпевший Венер Мардамшин и обвинение – увеличить сроки наказания, а также лишить осужденных специальных званий и государственных наград.

Медиакорсеть ранее писала, что судья Янаульского районного суда Юлия Даутова вынесла приговор в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и признала их виновными в пытках и избиении. Обоих приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Венер Мардамшин рассказывал, что его 10 ноября схватили, сковали руки наручниками, надели на голову пакет, а после, в опорном пункте участковых, жестоко избивали дубинками и электрошокером.