МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в регионе

Posted 17 мая 2020, 11:53
Published 17 мая 2020, 11:53
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Как сообщает Башгидрометцентр, местами ночью и утром в понедельник, 18 мая, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2°. Местами на автодорогах дымка, видимость 1-2 км.
В начале новой рабочей недели температура воздуха днем будет стабильно держаться на уровне 14-19°, также ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Ночью преимущественно без осадков, температура воздуха в среднем будет колебаться от +3 до +8°.