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Posted 17 мая 2020, 11:53

Published 17 мая 2020, 11:53

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в регионе

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в регионе

17 мая 2020, 11:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Температура в начале недели в Башкирии будет опускаться ниже 0°.

Как сообщает Башгидрометцентр, местами ночью и утром в понедельник, 18 мая, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2°. Местами на автодорогах дымка, видимость 1-2 км.

В начале новой рабочей недели температура воздуха днем будет стабильно держаться на уровне 14-19°, также ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Ночью преимущественно без осадков, температура воздуха в среднем будет колебаться от +3 до +8°.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода
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