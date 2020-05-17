МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в регионе

В начале новой рабочей недели температура воздуха днем будет стабильно держаться на уровне 14-19°, также ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Ночью преимущественно без осадков, температура воздуха в среднем будет колебаться от +3 до +8°.