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Posted 13 мая 2020, 12:52

Published 13 мая 2020, 12:52

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Экспортеров в Башкирии поддержат специальными «антивирусными» мерами

Экспортеров в Башкирии поддержат специальными «антивирусными» мерами

13 мая 2020, 12:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Власти Башкирии оказывают поддержку предпринимателям и это уже приносит свои плоды.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Владимира Путина, в Башкирии реализуется план первоочередных мер по повышению устойчивости экономики республики с учетом внешних факторов. Речь, в частности, идет о проекте поддержки экспортеров, который курирует Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям.

С 27 апреля стартовал прием заявок по возмещению части расходов из бюджета Башкирии по транспортировке товаров за рубеж. В работу приняты документы 24 компаний, с четырьмя уже подписаны соглашения о получении логистической субсидии. Еще один механизм поддержки — субсидирование издержек на международную сертификацию продукции в специализированных организациях иностранных государств. В работу также приняты документы нескольких компаний.

Кроме того, представители предприятий Башкирии могут в любой момент дистанционно обратиться по проблемным вопросам экспорта, а благодаря обновленной услуге РЭЦ «Поиск российского производителя по запросу иностранного импортера» один из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России АО «Башспирт» заключило два контракта на поставки этилового спирта в Турцию и Азербайджан.

Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям совместно с республиканским Центром поддержки экспорта регулярно проводят бизнес-миссии в онлайн формате, где башкирские компании презентуют свою продукцию зарубежным партнерам.

Одним из самых значимых событий для предпринимателей Башкирии станет проект «Сделано в Башкортостане», который позволит производителям несырьевой продукции республики выйти на международные рынки под единым зонтичным одноименным брендом. Цель проекта — обеспечить узнаваемость башкирской продукции во всем мире.

#Андрей Королев#Общество#Экономика#Бизнес#Касается каждого#Новости
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