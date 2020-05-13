Экспортеров в Башкирии поддержат специальными «антивирусными» мерами

С 27 апреля стартовал прием заявок по возмещению части расходов из бюджета Башкирии по транспортировке товаров за рубеж. В работу приняты документы 24 компаний, с четырьмя уже подписаны соглашения о получении логистической субсидии. Еще один механизм поддержки — субсидирование издержек на международную сертификацию продукции в специализированных организациях иностранных государств. В работу также приняты документы нескольких компаний.